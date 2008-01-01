Бесчестье (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.22008, Disgrace
Драмы113 мин18+
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Сюжет
Фильм повествует о жизненном пути университетского профессора литературы. Вступив в связь со своей студенткой, он теряет работу, друзей, положение в обществе. Это попытка передать духовный опыт человека, теряющего прошлое, будущее, надежды и упования - все, кроме чувства собственного достоин�ства.
Это шанс переосмыслить наш мир - с ним можно ладить только тогда, когда ты ему повинуешься: боишься сделать шаг в сторону и поднять руку, если тебя не спрашивают. Иначе тебя ждет бесчестье, а твоя жизнь будет не в радость.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СДРежиссёр
Стив
Джейкобс
- Актёр
Джон
Малкович
- ДХАктриса
Джессика
Хайнс
- Актёр
Эрик
Эбони
- ФПАктриса
Фиона
Пресс
- АЭАктриса
Антониетта
Энджел
- НБАктриса
Натали
Бекер
- АФАктёр
Антонио
Фишер
- ИДАктриса
Изабелла
Де Виллерс
- СМАктриса
Синди
Мказа
- ЛДАктриса
Лизель
Де Кок
- АМСценарист
Анна
Мария Монтичелли
- ДМСценарист
Дж.
М. Кутзее
- СДПродюсер
Стив
Джейкобс
- АМПродюсер
Анна
Мария Монтичелли
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- ВБПродюсер
Вутер
Барендрехт
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- САОператор
Стив
Арнольд
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос