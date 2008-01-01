Бесчестье
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Бесчестье

Бесчестье (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.22008, Disgrace
Драмы113 мин18+

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Сюжет

Фильм повествует о жизненном пути университетского профессора литературы. Вступив в связь со своей студенткой, он теряет работу, друзей, положение в обществе. Это попытка передать духовный опыт человека, теряющего прошлое, будущее, надежды и упования - все, кроме чувства собственного достоинства.

Это шанс переосмыслить наш мир - с ним можно ладить только тогда, когда ты ему повинуешься: боишься сделать шаг в сторону и поднять руку, если тебя не спрашивают. Иначе тебя ждет бесчестье, а твоя жизнь будет не в радость.

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Информация

Страна
Австралия, ЮАР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесчестье»

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