Бесчестье (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм повествует о жизненном пути университетского профессора литературы. Вступив в связь со своей студенткой, он теряет работу, друзей, положение в обществе. Это попытка передать духовный опыт человека, теряющего прошлое, будущее, надежды и упования - все, кроме чувства собственного достоин�ства.



Это шанс переосмыслить наш мир - с ним можно ладить только тогда, когда ты ему повинуешься: боишься сделать шаг в сторону и поднять руку, если тебя не спрашивают. Иначе тебя ждет бесчестье, а твоя жизнь будет не в радость.



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