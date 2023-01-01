Биография

Лаэта Калогридис – сценарист, продюсер. Родилась в 1965 году. Перед началом профессиональной деятельности прошла длительное и всестороннее обучение в колледже, университете и высшей киношколе в Лос-Анджелесе. Первый сценарий посвятила истории Жанны Д'Арк и продала киностудии в 1994 году. Написала один из первых вариантов сценария боевика «Люди Икс». В конце 90-х работала над третьим фильмом франшизы «Крик». В первое десятилетие 2000-х работает много и плодотворно. «Александр», снятый по ее сценарию в 2004-м, номинируется на несколько кинопремий. Популярным становится и фантастический сериал «Хищные птицы», описывающий злоключения населения Нью-Готэм Сити. Для фильма Калогридис пишет сценарии 14 эпизодов. Ей же доверяют англоязычную версию сценария «Ночного дозора». Над «Островом проклятых» 2010 года она работает и как сценарист, и как исполнительный продюсер. Фильм приносит ей награду Scream Award. Понравилась публике и Алита – героиня фильма 2019 года о женщине-киборге. Последние годы сценаристка активно работает над сериалом «Видоизмененный углерод». Ждут выхода лента о Клеопатре и многосерийный анимационный фильм о мастерах меча.