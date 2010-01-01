Железный рыцарь (фильм, 2010) смотреть онлайн

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1215 год. Печально известный британский король Иоанн Безземельный (Пол Джаматти) под давлением мятежных баронов подписывает «Великую хартию вольностей», гарантирующую права и свободы не только знати, но и всем слоям населения. Однако документ для тирана оказывается лишь формальностью, которой он вовсе не собирается следовать. При поддержке папы Римского, архиепископа Стефана Лэнгтона (Чарльз Дэнс) и датских наемников под предводительством Тибериуса (Владимир Вулич) Иоанн начинает штурмовать владения бунтовщиков. Многие из них сдаются практически без боя, но вот обитатели Рочестерского замка решают дать захватчикам достойный отпор. С этой целью формируется спецотряд под руководством награжденного орденом тамплиеров рыцаря Томаса Маршала (Джеймс Пьюрфой) и благородного барона Уильяма Олбани (Брайан Кокс). Небольшому войску удается держать оборону в течение нескольких месяцев, но каким будет финал противостояния с кровожадным деспотом? Ответ на этот вопрос вы получите, если будете смотреть исторический экшн «Железный рыцарь» онлайн в хорошем качестве.



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