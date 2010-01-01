Железный рыцарь (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Исторический боевик Джонатана Инглиша «Железный рыцарь» онлайн и совершенно бесплатно перенесет вас в кровавое средневековье и впечатлит натурализмом в изображении сражений.
1215 год. Печально известный британский король Иоанн Безземельный (Пол Джаматти) под давлением мятежных баронов подписывает «Великую хартию вольностей», гарантирующую права и свободы не только знати, но и всем слоям населения. Однако документ для тирана оказывается лишь формальностью, которой он вовсе не собирается следовать. При поддержке папы Римского, архиепископа Стефана Лэнгтона (Чарльз Дэнс) и датских наемников под предводительством Тибериуса (Владимир Вулич) Иоанн начинает штурмовать владения бунтовщиков. Многие из них сдаются практически без боя, но вот обитатели Рочестерского замка решают дать захватчикам достойный отпор. С этой целью формируется спецотряд под руководством награжденного орденом тамплиеров рыцаря Томаса Маршала (Джеймс Пьюрфой) и благородного барона Уильяма Олбани (Брайан Кокс). Небольшому войску удается держать оборону в течение нескольких месяцев, но каким будет финал противостояния с кровожадным деспотом? Ответ на этот вопрос вы получите, если будете смотреть исторический экшн «Железный рыцарь» онлайн в хорошем качестве.
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Информация
СтранаВеликобритания, Швейцария
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Боевики, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- ДИРежиссёр
Джонатан
Инглиш
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актриса
Кейт
Мара
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- ДФАктёр
Джэми
Формен
- МКАктёр
Макензи
Крук
- РПАктёр
Риз
Парри Джонс
- ЭКСценарист
Эрик
Кастел
- ДИСценарист
Джонатан
Инглиш
- РБПродюсер
Рик
Бенаттар
- ДИПродюсер
Джонатан
Инглиш
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф