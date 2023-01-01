Биография

Джонатан Инглиш – британский продюсер, актер, режиссер и сценарист. Один из самых таинственных продюсеров британского кинематографа. Частная жизнь режиссера Джонатана Инглиша покрыта тайной, так как от попыток журналистов взять интервью он настойчиво уклоняется. Первой его работой стала комедийная мелодрама «Итак, это и есть любовный роман?» (1997 г.), в которой он стал сопродюсером совместно с Крисом Паркинсоном. Следующей работой стал триллер «Поэт» (2003 г.) Пола Хиллса. В фильмографии продюсера заметное место занял боевик по мотивам древнегреческого мифа «Минотавр» (2006 г.), в котором он второй раз испытал свои силы в качестве режиссера. На съемках «Железного рыцаря» (2010 г.) он является уже сценаристом, режиссером и продюсером, как и на съемках продолжения – «Железный рыцарь 2» (2013 г.). В 2016 г. продюсер снялся в фильме ужасов «Трещина» югославского режиссера Дежана Зечевича, где сыграл роль премьер-министра Великобритании. В скором будущем на экраны выйдет фильм Джонатана Инглиша «Дом-убийца» (рабочее название), к которому сценарий пока находится только в разработке. Фантастический фильм «Сделка» по сценарию Сумали Монтано будет сниматься в Штатах – в этой картине Джонатан Инглиш займет привычное кресло продюсера.