Тупой и еще тупее 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

«Тупой и еще тупее 2» — комедийный армагеддон про двух друзей, чей интеллект застрял в режиме энергосбережения и давно не используется за ненадобностью. Джим Керри и Джефф Дэниелс возвращаются в продолжении самой дурацкой в хорошем смысле комедии 90-х — тотальный абсурд и полное игнорирование законов логики гарантированы.



Двадцать лет Гарри, как верный пес, таскается в психушку к Ллойду, пока тот однажды не выдает, что его «болезнь» — просто шутка-минутка длиной в два десятилетия, которая, по его мнению, великолепно удалась. На радостях закадыки немедленно сбегают из дурдома и мчатся на плюшевой машине-собаке искать взрослую дочь Гарри, о которой он узнал из мятого письма старой подружки. По дороге они умудряются доказать изумленной публике, что нет предела совершенству, то есть в их случае — тупости. У друзей есть план, и они его придерживаются, причем этот план настолько гениален, что даже планктон на фоне Гарри и Ллойда выглядит стратегом. Главное — не пытайтесь искать в происходящем смысл, голова заболит.



Мозги этих ребят, кажется, ушли в отпуск еще в прошлом веке — фильм «Тупой и еще тупее 2» напомнит, что интеллект в жизни не главное, когда рядом соулмейт, в рандомный момент готовый засунуть тебе палец в ухо ради потехи.

