Тупой и еще тупее 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Тупой и еще тупее 2» — комедийный армагеддон про двух друзей, чей интеллект застрял в режиме энергосбережения и давно не используется за ненадобностью. Джим Керри и Джефф Дэниелс возвращаются в продолжении самой дурацкой в хорошем смысле комедии 90-х — тотальный абсурд и полное игнорирование законов логики гарантированы.
Двадцать лет Гарри, как верный пес, таскается в психушку к Ллойду, пока тот однажды не выдает, что его «болезнь» — просто шутка-минутка длиной в два десятилетия, которая, по его мнению, великолепно удалась. На радостях закадыки немедленно сбегают из дурдома и мчатся на плюшевой машине-собаке искать взрослую дочь Гарри, о которой он узнал из мятого письма старой подружки. По дороге они умудряются доказать изумленной публике, что нет предела совершенству, то есть в их случае — тупости. У друзей есть план, и они его придерживаются, причем этот план настолько гениален, что даже планктон на фоне Гарри и Ллойда выглядит стратегом. Главное — не пытайтесь искать в происходящем смысл, голова заболит.
Мозги этих ребят, кажется, ушли в отпуск еще в прошлом веке — фильм «Тупой и еще тупее 2» напомнит, что интеллект в жизни не главное, когда рядом соулмейт, в рандомный момент готовый засунуть тебе палец в ухо ради потехи.
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Фаррелли
- Режиссёр
Бобби
Фаррелли
- Актёр
Джим
Керри
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- Актёр
Роб
Риггл
- ЛХАктриса
Лори
Холден
- РМАктриса
Рэйчел
Мелвин
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- СТАктёр
Стив
Том
- ДЛАктёр
Дон
Лейк
- ПФАктриса
Патриша
Френч
- ЭКАктриса
Элизабет
Купер
- Сценарист
Шон
Андерс
- ДМСценарист
Джон
Моррис
- Сценарист
Питер
Фаррелли
- БЙСценарист
Беннетт
Йеллин
- Продюсер
Риза
Азиз
- Продюсер
Бобби
Фаррелли
- Продюсер
Питер
Фаррелли
- Продюсер
Джои
МакФарланд
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- КПХудожница
Карен
Патч
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- Монтажёр
Стив
Раш
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти