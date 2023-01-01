Биография

Джим Керри – американский актер канадского происхождения, обладатель четырех «Золотых глобусов», сценарист, продюсер. Известный артист комического жанра. Один из наиболее высокооплачиваемых представителей киноиндустрии США. В его фильмографии более 60-ти работ. Биография Джима Керри – путь от бедности к успеху. Настоящее имя актера – Джеймс Юджин Каррье. Он родился в канадской провинции Онтарио 17 января 1862 г. Его отец работал бухгалтером, хотя был саксофонистом по призванию. Мать занималась домашним хозяйством. Семья жила очень бедно. Во время обучения в школе Джиму приходилось работать уборщиком и ночным сторожем. С раннего детства мальчик был очень артистичным. Он часами простаивал перед зеркалом, работая над мимикой и неустанно гримасничая. В 10 лет одаренный ребенок смог сделать 80 разных выражений лица, которые были запечатлены на фотографиях и отосланы на телевидение. Дважды был женат. Обе экс-супруги звезды-актрисы — Мелисса Уомер и Лорен Холли. Актер начал заниматься любимым делом еще в школе: учителя позволили ему выступать перед классом по 15 минут перед завершением учебного дня. В 16 лет Джим бросил школу и стал выступать в комедийных клубах. В 1979 г. переехал в Лос-Анджелес и начал заниматься актерским мастерством. Его знаковыми работами стали: • 1989 г. – первая заметная роль в кино «Земные девушки доступны»; • 1994 г. – главная роль в «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» принесла оглушительный успех; • 15-й фильм актера «Маска» сделал его всемирно знаменитым; • 1998 г. – первая серьезная роль в «Шоу Трумана». Хотя комедийный жанр принес актеру мировую славу, роли не ограничились им.