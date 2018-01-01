Биография

Джон Моррис – сценарист, продюсер, актер и режиссер американского происхождения. Также занимается монтажом видео и пишет музыку для кино. Работает в самых разных жанрах: комедия, драма, криминал, мелодрама, приключения, боевик, мистика, мюзикл, военный фильм, ужасы, историческое кино. Преимущественно фильмы Джона Морриса – это американские комедии. Образование он получал в Лос-Анджелесе. В качестве композитора поучаствовал в таких проектах, как «Продюсеры» (комедия 1968 года), «Игроки» (мелодрама 1970 года) и многих других. Первая роль Джона Морриса в кино была отмечена в 1966 году, когда он сыграл одного из персонажей в криминальной комедии «Другой ящик». Позже он также снялся в таких картинах, как «Итальянская работа» (боевик 1969 года), «Галлиполи» (исторический фильм 1981 года), «Дьявол во плоти» (мелодрама 1989 года). Однако массовую известность деятелю принесли его работы в качестве сценариста и продюсера («Сексдрайв», «Здравствуй, папа, Новый год!», знаменитая «Семья по-быстрому», уморительные «Несносные боссы», классика американской комедии с Джимом Керри – «Тупой и еще тупее» и многие другие американские фильмы современности).