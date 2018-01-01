Биография

Бобби Фаррелли – режиссер, сценарист, продюсер, родился 17 июня 1958 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов. Бобби Фаррелли над многими своими фильмами работал вместе со своим братом Питером. Их дуэт часто называют Братья Фаррелли. Наиболее успешными работами стали фильмы с участием Джима Керри и другие комедии. Первым фильмом Бобби Фаррелли стала комедия «Тупой и еще тупее» (1994). Братья Фаррелли написали сценарий к этой кинокартине, выступили в качестве постановщиков и организаторов. Основные роли исполнили Дж. Керри и Дж. Дэниелс. Кинолента была отмечена двумя премиями MTV. Бобби Фаррелли также участвовал в написании сценария многосерийной комедии «Сайнфелд», которая была отмечена тремя наградами «Золотой Глобус». В 1998 году режиссер снял полнометражную комедию «Все без ума от Мэри». Главные роли в фильме исполнили Кэмерон Диаз, Мэтт Диллон и Бен Стиллер. Картина дважды номинировалась на «Золотой глобус». В 2000 году на экраны вышла еще одна комедия с Джимом Керри, очередной продюсерский и режиссерский проект братьев Фаррелли, «Я, снова я и Ирэн». В 2007 году режиссер снял комедию «Девушка моих кошмаров». В 2014 году вышел ремейк самого первого фильма.