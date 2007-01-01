Элвин и бурундуки (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Вы когда-нибудь слышали о поющих бурундуках? Фильм «Элвин и бурундуки» (2007) — это американская комедия для всей семьи, которая рассказывает о трех веселых бурундуках — Элвине, Саймоне и Теодоре, сумевших прославиться как поп-группа.
Однажды строители вырубают лес, где живут говорящие бурундучата, и малыши вынуждены отправиться на поиски нового жилья в город. Случай приводит их в дом музыканта, который переживает творческий кризис. Он вовсе не рад тому, что устроили бурундуки в его доме, и хочет прогнать непоседливых зверят прочь, но тут они начинают петь…
В этой кинокартине много каверов известных песен, исполненных забавными голосами, а сам фильм получил коммерческий успех и был продолжен еще несколькими сиквелами. «Элвин и бурундуки» — это легкая и забавная история, которая подходит для всей семьи.
- Режиссёр
Тим
Хилл
- Актёр
Джейсон
Ли
- Актёр
Дэвид
Кросс
- Актриса
Кэмерон
Ричардсон
- Актриса
Джейн
Линч
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- Актёр
Джесси
МакКартни
- ЭКАктриса
Эллисон
Карман
- ТПАктриса
Тиара
Паркер
- КВАктриса
Кира
Веррастро
- УМСценарист
Уилл
МакРобб
- КВСценарист
Крис
Вискарди
- РБСценарист
Росс
Багдасарян
- Продюсер
Росс
Багдасарян мл.
- Продюсер
Дженис
Карман
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЧДХудожник
Чарльз
Дабо мл.
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- ПЛОператор
Питер
Лайонс Коллистер
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц