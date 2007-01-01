Элвин и бурундуки
Wink
Детям
Элвин и бурундуки

Элвин и бурундуки (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.12007, Alvin and the Chipmunks
Семейный, Мюзикл87 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вы когда-нибудь слышали о поющих бурундуках? Фильм «Элвин и бурундуки» (2007) — это американская комедия для всей семьи, которая рассказывает о трех веселых бурундуках — Элвине, Саймоне и Теодоре, сумевших прославиться как поп-группа.

Однажды строители вырубают лес, где живут говорящие бурундучата, и малыши вынуждены отправиться на поиски нового жилья в город. Случай приводит их в дом музыканта, который переживает творческий кризис. Он вовсе не рад тому, что устроили бурундуки в его доме, и хочет прогнать непоседливых зверят прочь, но тут они начинают петь…

В этой кинокартине много каверов известных песен, исполненных забавными голосами, а сам фильм получил коммерческий успех и был продолжен еще несколькими сиквелами. «Элвин и бурундуки» — это легкая и забавная история, которая подходит для всей семьи.

Элвин и бурундуки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки»