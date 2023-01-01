Биография

Кристофер Меледандри – продюсер, сценарист. Был удостоен номинации на премию Оскар. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин, мультфильмов и сериалов. Наиболее успешными работами стали анимационные фильмы «Ледниковый период», «Дети свинга», «Гадкий я», «Крутые виражи» и др. Свою кинокарьеру начал в 1985 году. Дебютным фильмом Кристофера Меледандри стал криминальный триллер «Брокер». Затем продюсер выпустил криминальную драму «Братья по оружию». В 1990 году продюсировал комедию «Случайные потрясения». В 1993 году его фильмография пополнилась спортивной комедией «Крутые виражи». В 2002 году Кристофер Меледандри продюсировал мультфильм «Ледниковый период», который вошел в число номинантом на премию Оскар как лучший анимационный фильм. В 2005 году продюсер выпустил мультфильм «Роботы». В 2006 году продюсировал короткометражку режиссера Криса Рено «Не время для орехов», которая также была отмечена номинацией на «Оскар». В 2010 году на экраны вышел еще один продюсерский проект Меледандри, мультфильм «Гадкий я». В том же году он выпустил сериал «Гадкий Я: Мини-фильмы. Миньоны». В 2013 году его фильмография пополнилась мультфильмом «Гадкий я 2». В 2016 году продюсер выпустил «Зверопой».