Элвин и бурундуки
Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки»

Режиссёры

Тим Хилл

Tim Hill
Режиссёр

Актёры

Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрDave
Дэвид Кросс

David Cross
АктёрIan
Кэмерон Ричардсон

Cameron Richardson
АктрисаClaire
Джейн Линч

Jane Lynch
АктрисаGail
Джастин Лонг

Justin Long
АктёрAlvin
Мэттью Грей Гублер

Matthew Gray Gubler
АктёрSimon
Джесси МакКартни

Jesse McCartney
АктёрTheodore
Эллисон Карман

Allison Karman
АктрисаFemale Intern #1
Тиара Паркер

Tiara Parker
АктрисаFemale Intern #2
Кира Веррастро

Kira Verrastro
АктрисаFemale Intern #3

Сценаристы

Уилл МакРобб

Will McRobb
Сценарист
Крис Вискарди

Chris Viscardi
Сценарист
Росс Багдасарян

Ross Bagdasarian
Сценарист

Продюсеры

Росс Багдасарян мл.

Ross Bagdasarian Jr.
Продюсер
Дженис Карман

Janice Karman
Продюсер
Кристофер Меледандри

Christopher Meledandri
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Чарльз Дабо мл.

Charlie Daboub
Художник

Монтажёры

Питер Е. Бергер

Peter E. Berger
Монтажёр

Операторы

Питер Лайонс Коллистер

Peter Lyons Collister
Оператор

Композиторы

Кристофер Леннерц

Christopher Lennertz
Композитор