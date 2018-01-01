Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки»

WinkДетямЭлвин и бурундукиАктёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки»
Режиссёры
Актёры
АктёрDave
Джейсон ЛиJason Lee
АктёрIan
Дэвид КроссDavid Cross
АктрисаClaire
Кэмерон РичардсонCameron Richardson
АктрисаGail
Джейн ЛинчJane Lynch
АктёрAlvin
Джастин ЛонгJustin Long
АктёрSimon
Мэттью Грей ГублерMatthew Gray Gubler
АктёрTheodore
Джесси МакКартниJesse McCartney
АктрисаFemale Intern #1
Эллисон КарманAllison Karman
АктрисаFemale Intern #2
Тиара ПаркерTiara Parker
АктрисаFemale Intern #3