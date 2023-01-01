Биография

Артем Позняк – украинский актер и ведущий популярных телепередач. На этом таланты Артема не ограничиваются. Актер с голливудской внешностью занимается преподавательской деятельностью и пишет книги. Артем Позняк родился в 1982 году в Киеве. С раннего детства занимался танцами, любил выступать на школьных мероприятиях. О профессии актера задумался только после службы в армии, хотя у него и была мысль продолжить военную карьеру. Решение поступать в Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого пришло к Артему спонтанно, он даже не готовился к экзаменам. Молодой человек был принят на режиссерский факультет с первой попытки и в 2010 году получил долгожданный диплом. Личная жизнь актера складывается удачно. Его супруга Александра Гончарова работает режиссером и всегда готова дать мужу профессиональный совет. Артем никогда не работал в театре, но это не помешало ему создать собственную студию, в которой он и руководитель, и режиссер, и актер. Его театральная труппа состоит из молодых перспективных актеров, не боящихся экспериментов. Первую роль Артем Поздняк получил во время учебы в университете. В 2006 году он снялся в эпизоде сериала «Женские слезы». Фильмы с участием Артема Поздняка выходят на экраны с завидной регулярностью. Востребованный актер снимается не только в украинских картинах, его приглашают в своих проекты и российские режиссеры.