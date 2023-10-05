Шут Балакирев. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Шут Балакирев
1-й сезон
1-я серия

Шут Балакирев (сериал, 2002) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

7.82002, Шут Балакирев. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сюжетные коллизии трагикомедии основаны на событиях Петровской эпохи - времени великих преобразований и реформ в России, в центре которых - реальные исторические персонажи: Петр Первый, Екатерина, Меншиков. Придворный шут Иван Балакирев, участник поощряемых государем празднеств и шутовских потех, волей обстоятельств оказывается вовлеченным в непростые взаимоотношения в семье и при дворе императора...


Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шут Балакирев»