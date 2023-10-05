Сюжетные коллизии трагикомедии основаны на событиях Петровской эпохи - времени великих преобразований и реформ в России, в центре которых - реальные исторические персонажи: Петр Первый, Екатерина, Меншиков. Придворный шут Иван Балакирев, участник поощряемых государем празднеств и шутовских потех, волей обстоятельств оказывается вовлеченным в непростые взаимоотношения в семье и при дворе императора...





