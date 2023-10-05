WinkСериалыШут Балакирев1-й сезон1-я серия
Шут Балакирев (сериал, 2002) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
7.82002, Шут Балакирев. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Драма18+
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О сериале
Сюжетные коллизии трагикомедии основаны на событиях Петровской эпохи - времени великих преобразований и реформ в России, в центре которых - реальные исторические персонажи: Петр Первый, Екатерина, Меншиков. Придворный шут Иван Балакирев, участник поощряемых государем празднеств и шутовских потех, волей обстоятельств оказывается вовлеченным в непростые взаимоотношения в семье и при дворе императора...
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Марк
Захаров
- НСРежиссёр
Николай
Скуйбин
- Актёр
Олег
Янковский
- Актриса
Александра
Захарова
- Актёр
Николай
Караченцов
- Актёр
Александр
Збруев
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актриса
Людмила
Артемьева
- ИФАктёр
Игорь
Фокин
- Актёр
Сергей
Фролов
- ГГСценарист
Григорий
Горин
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ЕГОператор
Евгений
Гуслинский
- ВФОператор
Владимир
Фастенко
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков
- СРКомпозитор
Сергей
Рудницкий