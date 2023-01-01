Биография

Валерия Кудрявцева – актриса кино и дубляжа, телеведущая, ведущая мероприятий, родилась 19 мая 1971 года. Фильмография насчитывает порядка 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли съемки в музыкальных ТВ-шоу. Валерия Кудрявцева получила образование в училище в родном Усть-Каменогорске по специальности режиссер театральных постановок и устроилась на работу в Дом культуры. После переезда в Москву работала в качестве бэк-вокалистки и на подтанцовке. В 1995 году актриса стала работать на телевидении в качестве ведущей музыкальной передачи «Партийная зона». Получила образование в столичном ГИТИСе. Первым фильмом Валерии Кудрявцевой стала многосерийная детективная кинолента «Улицы разбитых фонарей». Актриса также участвовала в таких кинопроектах, как «Самый лучший фильм», «Очень русский детектив», «Искатели приключений». Небольшую роль Валерия Кудрявцева исполнила в сериале «Краткий курс счастливой жизни». Партнерами по съемочной площадке стали Светлана Ходченкова, Кирилл Сафонов, Алиса Хазанова и др. Актриса сегодня востребована на телевидении, ведет популярные передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Валерия Кудрявцева трижды выходила замуж. В первом браке с музыкантом «Ласкового мая» Сергеем Ленюком родился сын Жан, в третьем браке с хоккеистом Игорем Макаровым родилась дочь Маша.