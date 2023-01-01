Барби и медведь (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Барбара – американка с русскими корнями. Она живет со своим отцом, Майклом, и бабушкой Агнесс. Когда-то бабушка еще совсем девчонкой вместе с родителями бежала из Советской России, где осталось их родовое гнездо – усадьба Вяземских. С тех пор Агнесс стремится вернуться на родину, и этой мечтой «заразила» и внучку Барби (как Барбару ласково называют в семье). Романтических настроений дочери совсем не разделяет отец Барбары и ее бойфренд Саймон. Оба, совсем «по-русски», думают, что чем быстрее Барбрара выйдет замуж, тем быстрее выбросит «дурь из головы». Саймон как раз собирается сделать Барбаре предложение, но его прерывает телефонный звонок – Агнесс плохо.
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Информация
Рейтинг
- РСРежиссёр
Рамиль
Сабитов
- АААктриса
Александра
Афанасьева-Шевчук
- Актёр
Данила
Якушев
- АПАктёр
Александр
Павлов
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- ЛМАктриса
Лариса
Маршалова
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ЮСАктриса
Юлиана
Сабитова
- ИПАктриса
Инна
Преображенская
- ИГАктриса
Ирина
Григерева
- ЕАСценарист
Екатерина
Андерсон
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ГЯОператор
Григорий
Яблочников