Барби и медведь (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Барбара – американка с русскими корнями. Она живет со своим отцом, Майклом, и бабушкой Агнесс. Когда-то бабушка еще совсем девчонкой вместе с родителями бежала из Советской России, где осталось их родовое гнездо – усадьба Вяземских. С тех пор Агнесс стремится вернуться на родину, и этой мечтой «заразила» и внучку Барби (как Барбару ласково называют в семье). Романтических настроений дочери совсем не разделяет отец Барбары и ее бойфренд Саймон. Оба, совсем «по-русски», думают, что чем быстрее Барбрара выйдет замуж, тем быстрее выбросит «дурь из головы». Саймон как раз собирается сделать Барбаре предложение, но его прерывает телефонный звонок – Агнесс плохо.



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