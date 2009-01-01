Уральские пельмени. Запасной мандарин
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43-я серия

Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн бесплатно

9.42009, Уральские пельмени. Запасной мандарин
Комедии, ТВ-шоу18+

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Сюжет

Юмористическое шоу с Андреем Рожковым, Дмитрием Соколовым, Сергеем Ершовым и другими участниками легендарной команды КВН, которые уже больше 25 лет дарят хорошее настроение ценителям комедий. Оставайтесь на Wink и смотрите 1 сезон программы «Уральские пельмени» онлайн!

Первый сезон заново познакомит вас с любимыми артистами, а также представит новых героев вселенной одноименной команды Клуба веселых и находчивых. Авторы подготовили не только мужские зарисовки, но и разговоры о женском — например, как не сорваться на безалаберного мужа и отказать назойливому ухажеру. Вы посмотрите современную интерпретацию сказки «Двенадцать месяцев», узнаете подробности офицерских будней и отправитесь в уморительное путешествие по России.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уральские пельмени»