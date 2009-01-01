Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+67 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
Сюжет
Юмористическое шоу с Андреем Рожковым, Дмитрием Соколовым, Сергеем Ершовым и другими участниками легендарной команды КВН, которые уже больше 25 лет дарят хорошее настроение ценителям комедий. Оставайтесь на Wink и смотрите 1 сезон программы «Уральские пельмени» онлайн!
Первый сезон заново познакомит вас с любимыми артистами, а также представит новых героев вселенной одноименной команды Клуба веселых и находчивых. Авторы подготовили не только мужские зарисовки, но и разговоры о женском — например, как не сорваться на безалаберного мужа и отказать назойливому ухажеру. Вы посмотрите современную интерпретацию сказки «Двенадцать месяцев», узнаете подробности офицерских будней и отправитесь в уморительное путешествие по России.
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Сериал Уральские пельмени 1 сезон 43 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Куц
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Анастасия
Гуделова
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Сергей
Ершов
- Актёр
Сергей
Исаев
- Актёр
Сергей
Калугин
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актёр
Александр
Попов
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- Актёр
Максим
Ярица
- Актриса
Илана
Исакжанова
- Сценарист
Сергей
Нетиевский
- Сценарист
Андрей
Рожков
- Сценарист
Антон
Борисов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Сангаджи
Тарбаев
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЯГХудожница
Янина
Гафиатуллина
- АМХудожница
Алена
Моссэс
- МФМонтажёр
Максим
Фомин
- КММонтажёр
Константин
Мицук
- Композитор
Сергей
Калугин