Биография

Леонид Коновалов — российский телевизионный режиссер. Лауреат премии ТЭФИ. Родился в Новосибирске в 1964 году. После окончания школы поступил в Новосибирский государственный университет на отделение прикладной математики. Однако судьба завела Леонида в творческую сферу — он играл за команду вуза в Клубе веселых и находчивых, а в 1997 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Был постановщиком таких телевизионных программ, как «Добрый вечер с Угольниковым», «Армейский магазин», снимал музыкальные клипы. Фильмография Леонида Коновалова включает в себя культовые комедийные проекты «33 квадратных метра», «Воронины», «Уральские пельмени». Также в 2013 году снял мелодраму «ЗАГС».