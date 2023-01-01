Биография

Константин Куц — российский режиссер и сценарист. Член Академии российского телевидения. Родился 18 сентября 1968 года. После окончания школы поступил в Ленинградский институт киноинженеров на факультет звуко- и видеотехники. На телевидение пришел в 1989 году, начинал с должности электромеханика программных аппаратных. Работал в музыкальной редакции Гостелерадио СССР, был режиссером передачи «Ночной канал, сновидения», выходившей на ОРТ, работал на ток-шоу «Большая стирка». Писал сценарии для «О. С. П. — студии». Сегодня Константин Куц успешно продолжает карьеру режиссера на телевидении. В его фильмографии есть такие яркие проекты, как «Детский КВН», «Кино в деталях», «Танковый биатлон», «Пусть говорят» и «Уральские пельмени».