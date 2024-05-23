Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 1
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 2
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 3
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 4
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 5
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 6
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 7
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 8
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 9
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 10
- 18+67 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 11
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 12
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 13
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 14
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 15
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 16
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 17
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 18
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 19
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 20
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 21
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 22
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 23
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 24
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 25
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 26
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 27
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 28
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 29
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 30
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 31
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 32
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 33
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 34
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 35
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 36
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 37
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 38
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 39
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 40
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 41
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 42
- 18+70 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 43
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 44
- 18+96 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 46
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 47
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 48
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 49
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 50
- 18+44 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 51
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 52
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 53
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 54
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 55
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 56
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 57
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 58
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 59
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 60
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 61
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 62
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 63
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 64
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 65
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 66
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 67
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 68
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 69
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 70
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 71
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 72
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 73
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 74
- 18+32 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 75
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 76
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 77
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 78
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 79
- 18+76 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 80
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 81
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 82
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 83
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 84
- 18+95 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 85
- 18+96 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 86
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 87
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 88
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 89
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 90
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 91
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 92
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 93
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 94
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 95
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 96
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 97
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 98
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 1 Серия 99
О сериале
Юмористическое шоу с Андреем Рожковым, Дмитрием Соколовым, Сергеем Ершовым и другими участниками легендарной команды КВН, которые уже больше 25 лет дарят хорошее настроение ценителям комедий. Оставайтесь на Wink и смотрите 1 сезон программы «Уральские пельмени» онлайн!
Первый сезон заново познакомит вас с любимыми артистами, а также представит новых героев вселенной одноименной команды Клуба веселых и находчивых. Авторы подготовили не только мужские зарисовки, но и разговоры о женском — например, как не сорваться на безалаберного мужа и отказать назойливому ухажеру. Вы посмотрите современную интерпретацию сказки «Двенадцать месяцев», узнаете подробности офицерских будней и отправитесь в уморительное путешествие по России.
Не пропустите проверенную временем комедийную программу — оформляйте подписку на Wink и включайте шоу «Уральские пельмени». Смотреть без рекламы его можно на нашем сервисе прямо сейчас!
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Куц
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Анастасия
Гуделова
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Сергей
Ершов
- Актёр
Сергей
Исаев
- Актёр
Сергей
Калугин
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актёр
Александр
Попов
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- Актёр
Максим
Ярица
- Актриса
Илана
Исакжанова
- Сценарист
Сергей
Нетиевский
- Сценарист
Андрей
Рожков
- Сценарист
Антон
Борисов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Сангаджи
Тарбаев
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЯГХудожница
Янина
Гафиатуллина
- АМХудожница
Алена
Моссэс
- МФМонтажёр
Максим
Фомин
- КММонтажёр
Константин
Мицук
- Композитор
Сергей
Калугин