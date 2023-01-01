Биография

Максим Ярица — родился 10 июня 1973 года. Перед тем как попасть в команду пытался ерепениЦА, хорохориЦА и кочевряжиЦА, но в результате был поставлен к стенке и расстрелян убедительной речью Дмитрия Соколова. Кличка «Кутила». Денег нет, но живет широко! Часто бывают срывы... Во время очередного выгодно поменял шестикомнатную квартиру на подвал. В команду попал по пути из Казахстана в МГУ, выйдя из поезда на перрон за пельмешками.