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Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн

9.42009, Смехbook 59 серий
Комедии, ТВ-шоу18+
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Нуждаетесь в новой порции юмора? Тогда оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте шоу «Уральские пельмени» — «Смехbook» от создателей юмористической программы доступен уже сейчас!

Тематические выпуски легендарного шоу снова открывают талант артистов команды Клуба веселых и находчивых — Андрея Рожкова, Дмитрия Брекоткина, Дмитрия Соколова и других. Также вас ждут звездные гости в лице Надежды Ручки из группы «Блестящие» и Светланы Назаренко из «Города 312» и еще больше скетчей! На сцене снова встретятся Волк и Красная Шапочка, отметят Новый год, посмеются над ленивыми полицейскими и инфантильными отцами.

Включайте очередной сезон шоу «Уральские пельмени» — «Смехбук» с умопомрачительными героями доступен на Wink прямо сейчас!

Сериал Смехbook 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уральские пельмени»

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