Уральские пельмени. Смехbook. Серия 42
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Уральские пельмени
Смехbook
42-я серия

Уральские пельмени (сериал, 2019) сезон 2 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

9.42019, Уральские пельмени. Смехbook. Серия 42
Комедии, ТВ-шоу18+

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Сюжет

Юмористическое шоу от легендарной КВН-команды из Екатеринбурга. Вас ждут остроумные зарисовки на самые разные темы — от всенародных праздников до будней ветеринаров. Единственное, чего вы не найдете у «Пельменей» — низкопробные шутки ниже пояса, недостойные истинных мастеров юмора.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уральские пельмени»

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