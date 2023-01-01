Биография

Анастасия Гуделова — российский режиссер. Родилась в Москве 4 ноября 1982 года. Получила два высших образования — окончила актерский факультет Московского славянского института имени Державина и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. Работала коучем по театральному мастерству, преподавала в киношколе «Аурум». Являлась вторым постановщиком в таких компаниях, как «Амедиа», RWS, «Централ Партнершип», «Твинди». В течение нескольких лет Анастасия Гуделова являлась режиссером культового шоу «Уральские пельмени». Также в ее фильмографии есть такие проекты, как сериал «МясорУПка», передача «Большие гонки».