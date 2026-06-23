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Тематические выпуски легендарного шоу снова открывают талант артистов команды Клуба веселых и находчивых — Андрея Рожкова, Дмитрия Брекоткина, Дмитрия Соколова и других. Также вас ждут звездные гости в лице Надежды Ручки из группы «Блестящие» и Светланы Назаренко из «Города 312» и еще больше скетчей! На сцене снова встретятся Волк и Красная Шапочка, отметят Новый год, посмеются над ленивыми полицейскими и инфантильными отцами.



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