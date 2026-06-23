Уральские пельмени. Смехbook. Серия 89
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Сериалы
Уральские пельмени
Смехbook
89-я серия

Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 2 серия 89 смотреть онлайн

9.42009, Уральские пельмени. Смехbook. Серия 89
Комедия, Концерты18+
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О сериале

Нуждаетесь в новой порции юмора? Тогда оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте шоу «Уральские пельмени» — «Смехbook» от создателей юмористической программы доступен уже сейчас!

Тематические выпуски легендарного шоу снова открывают талант артистов команды Клуба веселых и находчивых — Андрея Рожкова, Дмитрия Брекоткина, Дмитрия Соколова и других. Также вас ждут звездные гости в лице Надежды Ручки из группы «Блестящие» и Светланы Назаренко из «Города 312» и еще больше скетчей! На сцене снова встретятся Волк и Красная Шапочка, отметят Новый год, посмеются над ленивыми полицейскими и инфантильными отцами.

Включайте очередной сезон шоу «Уральские пельмени» — «Смехбук» с умопомрачительными героями доступен на Wink прямо сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Концерты
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уральские пельмени»