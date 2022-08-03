Уральские пельмени (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Юмористическое шоу от легендарной КВН-команды из Екатеринбурга. Вас ждут остроумные зарисовки на самые разные темы — от всенародных праздников до будней ветеринаров. Единственное, чего вы не найдете у «Пельменей» — низкопробные шутки ниже пояса, недостойные истинных мастеров юмора.

