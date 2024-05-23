Нежная королева
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Нежная королева

Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

9.42009, Нежная королева
Комедия, Концерты18+
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О сериале

Юмористическое шоу с Андреем Рожковым, Дмитрием Соколовым, Сергеем Ершовым и другими участниками легендарной команды КВН, которые уже больше 25 лет дарят хорошее настроение ценителям комедий. Оставайтесь на Wink и смотрите 1 сезон программы «Уральские пельмени» онлайн!

Первый сезон заново познакомит вас с любимыми артистами, а также представит новых героев вселенной одноименной команды Клуба веселых и находчивых. Авторы подготовили не только мужские зарисовки, но и разговоры о женском — например, как не сорваться на безалаберного мужа и отказать назойливому ухажеру. Вы посмотрите современную интерпретацию сказки «Двенадцать месяцев», узнаете подробности офицерских будней и отправитесь в уморительное путешествие по России.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Концерты
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уральские пельмени»