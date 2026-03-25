Однажды утром жители девятиэтажки обнаруживают, что у них пропал… лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда Носова — домохозяйка и мать двух сыновей.



Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками, которые неожиданно приводят к главному подозреваемому — старшему сыну Нади Денису. Теперь раскрытие преступления становится делом чести.

