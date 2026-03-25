Где лифт?. Сезон 1. Серия 10
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Сериалы
Где лифт?
1-й сезон
10-я серия
7.42026, Где лифт?. Сезон 1. Серия 10
Комедия, Детектив18+
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Где лифт? (сериал, 2026) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Однажды утром жители девятиэтажки обнаруживают, что у них пропал… лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда Носова — домохозяйка и мать двух сыновей.

Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками, которые неожиданно приводят к главному подозреваемому — старшему сыну Нади Денису. Теперь раскрытие преступления становится делом чести.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.7 КиноПоиск