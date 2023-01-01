Биография

Сара Окс — певица, актриса и блогер. Лауреат диплома «Лидер мнений» конкурса Sofia Award Best Women of Russia. Родилась в Ак-Суу 9 мая 1991 года. Долгое время жила на Украине, где получила высшее образование по специальности «Журналистика». В 2010 году одержала победу на конкурсе «Алла ищет таланты», а спустя год появилась сразу в двух реалити-шоу: «Спокойной ночи, мужики!» и «Каникулы в Мексике». Сотрудничала с диджеем Luciano, брала уроки у певца и композитора Сергея Пенкина. Выступала на фестивале «Нашествие» вместе с Сергеем Галаниным, являлась лицом компании Mediamarkt вместе с группой Scooter. В 2012 году принимала участие в отборе на Евровидение. Записала три альбома и более десятка синглов, выпустила клип на песню «Бородатый злодей» вместе с Никитой Джигурдой. Сегодня Сара Окс — не только успешная исполнительница, но и актриса: ее фильмография насчитывает более 20 работ. Она снялась в таких проектах, как «Карпов», «След», «Как я встретил вашу маму», «Пятницкий», «Бессонница», «Полицейский с Рублевки».