«Кулинарный техникум», 1 сезон — это встреча гастрономии и семейной драмы: звездный шеф-повар возвращается из столицы на малую родину и начинает учить самому главному — жизненным ценностям.



Шеф-повар Слава Виноградов приезжает в родную провинцию, чтобы наладить отношения с семьей. И тут его ждет большой сюрприз: у Славы есть сын, о существовании которого он совершенно не подозревал. Чтобы установить контакт с членами семьи, Слава устраивается на работу в местный кулинарный техникум, где учится его сын и работает отец. Сам Слава берет на себя роль преподавателя в учебном учреждении и пытается поладить с представителями сразу нескольких поколений. Так он учится заново понимать не только рецепты, но и людей.



