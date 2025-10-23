Кулинарный техникум. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Кулинарный техникум
1-й сезон
1-я серия
9.22025, Кулинарный техникум. Сезон 1. Серия 1
Комедия16+

Кулинарный техникум, 1 сезон, 1 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал «Кулинарный техникум» — яркая комедийная новинка от канала СТС с участием Романа Маякина, Владислава Ветрова и Тимофея Кочнева. Знаменитый шеф-повар возвращается в родной город и оказывается вовлечен в неожиданные семейные и профессиональные перипетии.

Шеф-повар Слава Виноградов покинул родной город и добился успеха в столице. Но теперь он возвращается в Староозёрск — к отцу, который работает завучем местного кулинарного техникума. И вот сюрприз: у Славы есть 17-летний сын, о котором он не знал. Чтобы сблизиться с семьей и разобраться в жизни, Слава устраивается преподавателем в техникум, где учится его сын, и сталкивается с разными кухнями — от высокой гастрономии до повседневной готовки.

«Кулинарный техникум» рекомендуется тем, кто любит легкие комедии с красивыми съемками готовки и тематикой профессиональной деятельности. Смотреть сериал «Кулинарный техникум» можно онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кулинарный техникум»