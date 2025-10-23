Кулинарный техникум, 1 сезон, 13 серия
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+26 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+26 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+24 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+24 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+23 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+26 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+26 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+24 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Кулинарный техникум
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
О сериале
Сериал «Кулинарный техникум» — яркая комедийная новинка от канала СТС с участием Романа Маякина, Владислава Ветрова и Тимофея Кочнева. Знаменитый шеф-повар возвращается в родной город и оказывается вовлечен в неожиданные семейные и профессиональные перипетии.
Шеф-повар Слава Виноградов покинул родной город и добился успеха в столице. Но теперь он возвращается в Староозёрск — к отцу, который работает завучем местного кулинарного техникума. И вот сюрприз: у Славы есть 17-летний сын, о котором он не знал. Чтобы сблизиться с семьей и разобраться в жизни, Слава устраивается преподавателем в техникум, где учится его сын, и сталкивается с разными кухнями — от высокой гастрономии до повседневной готовки.
«Кулинарный техникум» рекомендуется тем, кто любит легкие комедии с красивыми съемками готовки и тематикой профессиональной деятельности. Смотреть сериал «Кулинарный техникум» можно онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Димитрий
Ян
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- КСАктриса
Кристина
Строителева
- АБАктриса
Анастасия
Борисова
- ДЯАктёр
Денис
Яковлев
- МДАктриса
Марина
Доможирова
- ОЧАктриса
Ольга
Чудакова
- ЕГАктриса
Елизавета
Гончаренко
- РБАктёр
Роман
Богданов
- РШАктёр
Рустам
Шаков
- СВАктёр
Сергей
Вагин
- Актёр
Денис
Сладков
- МСАктёр
Максим
Сушко
- Актриса
Сара
Окс
- Актёр
Игорь
Алексеев
- АПСценарист
Андрей
Потапов
- СТСценарист
Станислав
Тляшев
- АМСценарист
Артем
Милованов
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- ЕЮСценарист
Евгений
Юранов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Димитрий
Ян
- Продюсер
Павел
Данилов
- Продюсер
Игорь
Тудвасев
- ЕЮПродюсер
Евгений
Юранов
- ГППродюсер
Георгий
Подорожников
- ТСПродюсер
Татьяна
Сарычева
- РЮПродюсер
Рустам
Юсипов
- ИТХудожник
Игорь
Топчанюк-Кокшаров
- СРОператор
Сергей
Ряполов