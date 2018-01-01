Биография

Роман Индык – российский актер кино и театра, режиссер и сценарист, ведущий на телевидении. Родился в городе Калуге 5 марта 1973 года. В детстве интересовался точными науками и увлекался математикой, совершенно не интересуясь актерской профессией. Окончив в родном городе школу, перебрался в Москву, где подал документы в МГТУ имени Баумана. За время учебы перепробовал много подработок и увлекся театром. Выпустившись, получил второе высшее образование во ВГИКе. Свои первые роли Роман Индык сыграл на сцене Московского театра клоунады, позже сотрудничал с театрами «Практика» и «Студия Анатолия Васильева». Актер состоит в браке, супруга – Марина Индык. Пара воспитывает сына. В кино впервые появился в короткометражной ленте «Snoop», вышедшей на экраны в 1997 году. Следующие несколько лет работал преимущественно в театре, а прославил Романа Индыка сериал «Замыслил я побег», где актер исполнил главную роль. Позже появился в таких картинах, как «Звезда эпохи», «На мосту», «Захватчики». Также современный зритель хорошо знает Индыка по роли директора школы в популярном сериале «Физрук». Параллельно с актерской карьерой некоторое время проработал ведущим на телеканале ТВ-3. На данный момент продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах.