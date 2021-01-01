На дальних рубежах (фильм, 2021) смотреть онлайн

Жена майора изменяет мужу с его коллегой по службе, пока они находятся в командировке в Кыргызстане — эстетская драма с Викторией Толстогановой, участвовавшая в ММКФ. Николай Лесков — высокопоставленный военный, который служит на военной базе недалеко от маленького кыргызского поселения. Его жена Мария и сын Федя живут с ним в далеко не самых идеальных условиях, но принимают это как данность. Марина подрабатывает парикмахершей, а Федя ходит на занятия по самбо, где инструктором выступает сослуживец отца Владимир Крайнов. Вскоре их семья в очередной раз собирается переезжать, но этим планам может прийти конец, когда у Марины с Владимиром начинается запретный роман.



