На дальних рубежах (фильм, 2021) смотреть онлайн

На дальних рубежах
7.52021, На дальних рубежах
Драма76 мин18+
О фильме

Жена майора изменяет мужу с его коллегой по службе, пока они находятся в командировке в Кыргызстане — эстетская драма с Викторией Толстогановой, участвовавшая в ММКФ. Николай Лесков — высокопоставленный военный, который служит на военной базе недалеко от маленького кыргызского поселения. Его жена Мария и сын Федя живут с ним в далеко не самых идеальных условиях, но принимают это как данность. Марина подрабатывает парикмахершей, а Федя ходит на занятия по самбо, где инструктором выступает сослуживец отца Владимир Крайнов. Вскоре их семья в очередной раз собирается переезжать, но этим планам может прийти конец, когда у Марины с Владимиром начинается запретный роман.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На дальних рубежах»