На дальних рубежах (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Жена майора изменяет мужу с его коллегой по службе, пока они находятся в командировке в Кыргызстане — эстетская драма с Викторией Толстогановой, участвовавшая в ММКФ. Николай Лесков — высокопоставленный военный, который служит на военной базе недалеко от маленького кыргызского поселения. Его жена Мария и сын Федя живут с ним в далеко не самых идеальных условиях, но принимают это как данность. Марина подрабатывает парикмахершей, а Федя ходит на занятия по самбо, где инструктором выступает сослуживец отца Владимир Крайнов. Вскоре их семья в очередной раз собирается переезжать, но этим планам может прийти конец, когда у Марины с Владимиром начинается запретный роман.
Рейтинг
- МДРежиссёр
Максим
Дашкин
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Сергей
Шнырев
- АКАктёр
Александр
Кудин
- ИЯАктёр
Игорь
Якушев
- ИГАктриса
Ирина
Гайсарова
- АМАктёр
Андрей
Мальцев
- ЕКАктриса
Екатерина
Киселева
- ТЭАктриса
Тургунай
Эркинбекова
- ТААктёр
Талант
Асаналиев
- АКАктёр
Алексей
Кашников
- БФСценарист
Борис
Фрумин
- ЕКПродюсер
Елена
Калмыкова
- ДКПродюсер
Денис
Ковалевский
- МДПродюсер
Максим
Дашкин
- БФПродюсер
Борис
Фрумин
- ВБХудожница
Виктория
Богданова
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- АНОператор
Андрей
Найденов
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков