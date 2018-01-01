Wink
Фильмы
На дальних рубежах
Актёры и съёмочная группа фильма «На дальних рубежах»

Актёры и съёмочная группа фильма «На дальних рубежах»

Режиссёры

Максим Дашкин

Максим Дашкин

Режиссёр

Актёры

Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова

АктрисаМария Лескова
Сергей Шнырев

Сергей Шнырев

АктёрНиколай Лесков
Александр Кудин

Александр Кудин

АктёрВладимир Крайнов
Игорь Якушев

Игорь Якушев

АктёрФедя Лесков
Ирина Гайсарова

Ирина Гайсарова

АктрисаДуся Бурлакова
Андрей Мальцев

Андрей Мальцев

Актёркапитан Бурлаков
Екатерина Киселева

Екатерина Киселева

АктрисаЛена Бурлакова
Тургунай Эркинбекова

Тургунай Эркинбекова

АктрисаАлина Малиева
Талант Асаналиев

Талант Асаналиев

Talant Asanaliev
АктёрМалиев
Алексей Кашников

Алексей Кашников

Актёрследователь Шелякин

Сценаристы

Борис Фрумин

Борис Фрумин

Сценарист

Продюсеры

Елена Калмыкова

Елена Калмыкова

Продюсер
Денис Ковалевский

Денис Ковалевский

Продюсер
Максим Дашкин

Максим Дашкин

Продюсер
Борис Фрумин

Борис Фрумин

Продюсер

Художники

Виктория Богданова

Виктория Богданова

Художница

Монтажёры

Павел Куприков

Павел Куприков

Монтажёр

Операторы

Андрей Найденов

Андрей Найденов

Оператор

Композиторы

Дмитрий Носков

Дмитрий Носков

Композитор