В Бореньке чего-то нет (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В Бореньке чего-то нет. Сезон 1. Серия 4
В Бореньке чего-то нет
1-й сезон
4-я серия
7.52021, В Бореньке чего-то нет. Сезон 1. Серия 4
Комедия, Мелодрама18+
Первый сериал в творческой биографии «Квартета И». Кино — это мир, в котором слишком много переменных. Успех фильма зависит не только от режиссeра и актeров, но и того, что происходит за кадром. А чего там только не творится: вечные споры сценаристов, интриги, служебные романы и деньги, которых не всегда хватает. И вот наконец вся съeмочная группа собирается на «шапке», банкете после завершения съeмок. Чем закончится это торжество?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

