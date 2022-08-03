В Бореньке чего-то нет (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Первый сериал в творческой биографии «Квартета И». Кино — это мир, в котором слишком много переменных. Успех фильма зависит не только от режиссeра и актeров, но и того, что происходит за кадром. А чего там только не творится: вечные споры сценаристов, интриги, служебные романы и деньги, которых не всегда хватает. И вот наконец вся съeмочная группа собирается на «шапке», банкете после завершения съeмок. Чем закончится это торжество?

