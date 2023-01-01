The Телки (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+46 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+43 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+42 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+42 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+42 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+40 мин
The Телки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Оригинальный проект-адаптация одноименного романа Сергея Минаева с Милошем Биковичем в главной роли. Не пропустите 1 сезон сериала «The Телки» — смотреть его можно на Wink без рекламы!
Андрей Миркин — руководитель PR-агентства и харизматичный соблазнитель. Не всегда действуя честно, он построил блистательную карьеру и обаял не одну женщину. Всеобщая цифровизация пошла мужчине на пользу, и он смог воспользоваться всеми благами нового мира, в том числе изменив подход к прекрасной половине человечества. Андрею сулит еще больший успех, если он выиграет многомиллионный тендер, победа в котором обеспечена герою �заранее. Но за все приходится платить, особенно, когда ты достиг величия, идя по головам.
Оцените новый триллер с Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой, Любовью Аксеновой и Викторией Толстогановой в главных ролях — оформляйте подписку на Wink и включайте 1 сезон сериала «Зе Телки». Смотреть его уже можно на нашем онлайн-сервисе без рекламы!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мария
Агранович
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Паулина
Андр�еева
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актриса
Анна
Слю
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актриса
Изабель
Эйдлен
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актёр
Максим
Стоянов
- Сценарист
Дмитрий
Абезяев
- Сценарист
Маруся
Трубникова
- ВОСценарист
Виктория
Островская
- Сценарист
Сергей
Минаев
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ЮЧХудожница
Юлия
Чарандаева
- Художница
Анна
Чистова
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- АММонтажёр
Александр
Мыскин
- ДКОператор
Дмитрий
Карначик
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов