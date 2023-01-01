The Телки (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Оригинальный проект-адаптация одноименного романа Сергея Минаева с Милошем Биковичем в главной роли. Не пропустите 1 сезон сериала «The Телки» — смотреть его можно на Wink без рекламы!



Андрей Миркин — руководитель PR-агентства и харизматичный соблазнитель. Не всегда действуя честно, он построил блистательную карьеру и обаял не одну женщину. Всеобщая цифровизация пошла мужчине на пользу, и он смог воспользоваться всеми благами нового мира, в том числе изменив подход к прекрасной половине человечества. Андрею сулит еще больший успех, если он выиграет многомиллионный тендер, победа в котором обеспечена герою �заранее. Но за все приходится платить, особенно, когда ты достиг величия, идя по головам.



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