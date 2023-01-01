Биография

Манана Тотибадзе — российская актриса. Родилась в Москве 26 мая 1997 года. Будущая кинодеятельница проходила обучение в православной гимназии, после которой планировала уйти в монастырь, однако впоследствии от этой идеи отказалась. В подростковом возрасте Манана увлеклась вокалом вслед за своей двоюродной сестрой Мусей, которая в итоге стала популярной певицей. После школы девушка поступила во ВГИК на актерский факультет и окончила его в 2018 году. Впервые на экранах Манана Тотибадзе появилась в 2016 году, сыграв небольшую роль в сериале «Мажор 2». Позже актриса приняла участие в съемках «Блокбастера», «Развода» и драмы «Эгон». С 2019 года карьера Тотибадзе пошла в гору, и та снялась в таких проектах, как «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Северный ветер», «Последний министр» и «Контакт».