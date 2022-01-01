Аврора (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Серия 3
Аврора
1-й сезон
Серия 3
7.62022, Серия 3
Драма, Комедия18+
О сериале

Сеанс гипноза приносит плоды: у Саши набирается целый список мужчин, каждый из которых, теоретически, может быть отцом ее ребенка. Теперь ей нужно обойти всех «кандидатов» и выяснить правду.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Актёры и съёмочная группа сериала «Аврора»