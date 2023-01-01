Биография

Анна Шепелева – российская актриса кино и театра. Родилась в городе Оренбурге 10 августа 1987 года. В детстве училась пению, занималась в театральной студии и музыкальной школе. После выпускного переехала из родного города в Москву и подала документы в ГИТИС. Успешно окончив институт, Шепелева тем не менее долго не могла найти работу и даже думала о том, чтобы переучиться на другую профессию. Первая же роль Анны Шепелевой принесла ей известность – неожиданно для себя самой она прошла кастинг в сериал «Школа» режиссера Валерии Гай Германики. После этого последовали роли и в других проектах. Актриса не замужем, детей не имеет. Свою личную жизнь предпочитает не комментировать. После съемок в своем первом сериале сразу же получила предложение сняться в мелодраме «С приветом, Козаностра». Еще раз посотрудничала с режиссером Германикой – в 2011 году снялась в другом ее сериале «Краткий курс счастливой жизни». Также широкой аудитории известна Анна Шепелева по сериалам телеканала ТНТ «Реальные пацаны» и «Деффчонки». При этом роль в «Реальных пацанах» была написана с нуля специально для нее. Кроме того, на счету актрисы роли в таких проектах, как «Еще один год», «Метод Фрейда», «Потерянные». Также работала в московском театре «Практика», сыграв на его сцене в нескольких спектаклях. В свободное время актриса занимается спортом и много путешествует.