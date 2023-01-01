Биография

Роман Волобуев — российский режиссер, сценарист, продюсер, кинокритик и актер. Родился в Москве 30 июля 1977 года. Роман долгое время работал журналистом-обозревателем в ряде изданий и газет. Постепенно его журналистская деятельность перешла в плоскость тележурнала. В 2007-2008 годы он был автором русскоязычной версии популярного журнала о кино Empire. С 2012 года — стал заместителем главного редактора журнала для мужчин GQ. Удостоен премии «Слон» от гильдии кинокритиков России. В фильме «Осколки» продюсер Роман Волобуев выступил и в качестве монтажера картины. Кинодеятель более известен в ипостаси режиссера, снявшего такие сериалы, как «Детективный синдром» и «Последний министр». В фильме «Квест» он стал не только сценаристом, но и сыграл одну из ролей. Роли Романа Волобуева поражают своей трактовкой образа, которую по замыслу он не может доверить никому. Режиссер и сценарист продолжает успешно работать в кино и на телевидении.