Лена Тронина

Биография

Елена Тронина — российская актриса и фотомодель. Родилась в Казахстане 31 июля 1990 года. После окончания общеобразовательной школы в Казахстане Елена поехала в Китай, где некоторое время работала су-шефом в одном из ресторанов города Урумчи. Захотев сменить обстановку, девушка отправилась в Европу и там поступила в университет на экономический факультет, который позже бросила, поскольку заинтересовалась кинобизнесом. В 2016 году Тронина прошла мастер-классы у популярного ментора по актерскому мастерству Иваны Чаббак, которая обучала Йена Сомерхолдера. Елена Тронина задействована как в российских, так и в европейских проектах. В 2016 году актриса сыграла в швейцарской драме «Периферия», а в 2019-м ей достала главная роль в немецком фильме под названием «Потому что мы мечтали летать». Известные российские сериалы с Еленой Трониной: «Триггер», «Идентификация», «Перевал Дятлова» и Happy End.