Биография

Тимур Абитов — актер театра и кино. Родился в Баку 13 октября 1987 года. Кинодеятель получил два высших актерских образования: первое — в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» в 2016 году, а второе — в Высшей школе сценических искусств в 2020-м. Кинодеятель играл в спектаклях театров TERRA-SHOW, ReBelle и «Мосспектакль». С 2016 года Тимур Абитов начал сниматься в кино. Первым проектом с его участием стал фильм «Пятница». Вскоре он получил роль в сериале «Райский уголок». Также актера можно увидеть в картинах «Годунов», «Другие», «Жуки», «Горячая точка», «Настоящее будущее» и «Девушки с Макаровым». В 2021 году в его фильмографию добавились громкие проекты «Ваша честь» и «ЮЗЗЗ».