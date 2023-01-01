Биография

Катя Федина — российская актриса. Родилась в Москве 16 сентября 1998 года. В детском возрасте будущая артистка часто посещала занятия по художественной гимнастике. После школы Катя поступила в ВШЭ на факультет графического дизайна, параллельно подрабатывая фотомоделью. Получив диплом, девушка устроилась на работу в крупную IT-компанию, а позже — в «Яндекс». В 2020 году Катя Федина сыграла свою первую роль в сериале «Просто представь, что мы знаем». После этого актриса снялась в российско-болгарском фильме «Другое имя» и сериале «Аврора» — черной комедии, снятой Романом Волобуевым.