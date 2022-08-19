Серия 1
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Аврора
1-й сезон
Серия 1
7.62022, Серия 1
Драма, Комедия18+

Аврора (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В детстве Саша Зорина прославилась ролью в народном блокбастере «Аврора». Пятнадцать лет спустя она подрабатывает в центре экстренной психологической помощи, ищет деньги, чтобы заплатить за квартиру, и пытается восстановить события выпавшего из ее памяти месяца.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Аврора»