В детстве Саша Зорина прославилась ролью в народном блокбастере «Аврора». Пятнадцать лет спустя она подрабатывает в центре экстренной психологической помощи, ищет деньги, чтобы заплатить за квартиру, и пытается восстановить события выпавшего из ее памяти месяца.

