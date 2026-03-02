Фильм Космос засыпает

Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя в престижном университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна, где дома тонут в песках.

