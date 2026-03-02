Фильм Космос засыпает
2026, Космос засыпает
Драма1 мин18+
О фильме
Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя в престижном университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна, где дома тонут в песках.
- АМРежиссёр
Антон
Мамыкин
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- Актриса
Дарья
Екамасова
- НКАктёр
Никита
Конкин
- ТКАктёр
Тихон
Котрелёв
- СЗАктёр
Сергей
Занин
- АКАктёр
Артур
Каспранов
- РЧАктёр
Роман
Чора
- ЕРАктриса
Елена
Рощина
- АМСценарист
Антон
Мамыкин
- ИЯПродюсер
Иван
Яковенко
- ЕГПродюсер
Екатерина
Гусева
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- ВБОператор
Владимир
Борисов
- ГМКомпозитор
Геннадий
Медведев