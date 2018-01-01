Wink
Космос засыпает
Актёры и съёмочная группа фильма «Космос засыпает»

Режиссёры

Антон Мамыкин

Режиссёр

Актёры

Марк Эйдельштейн

Актёр
Дарья Екамасова

Актриса
Никита Конкин

Актёр
Тихон Котрелёв

Актёр
Сергей Занин

Актёр
Артур Каспранов

Актёр
Роман Чора

Актёр
Елена Рощина

Актриса

Сценаристы

Антон Мамыкин

Сценарист

Продюсеры

Иван Яковенко

Продюсер
Екатерина Гусева

Продюсер

Монтажёры

Елизавета Крикунова

Монтажёр

Операторы

Владимир Борисов

Оператор

Композиторы

Геннадий Медведев

Композитор